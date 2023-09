Unfall im Kreisverkehr: Autofahrerin übersieht Roller

Der Fahrer eines Motorrollers wurde am Dienstagmorgen in einem Schwabmünchner Kreisverkehr verletzt.

Der Fahrer eines Motorrollers wurde am Dienstagmorgen im Kreisverkehr an der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen verletzt.

Laut Polizei hatte eine 57-jährige Autofahrerin den Motorroller übersehen, als sie gegen 6.20 Uhr von der Südspange in den Kreisverkehr einbog. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrer des Rollers leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst in die Wertachklinik Schwabmünchen gebracht. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt auf rund 500 Euro geschätzt. (AZ)