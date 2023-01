Unfall in Schwabmünchen: 13.000 Euro Schaden

Die Fahrer der Autos kommen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Ein Auffahrunfall hat sich am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr in Schwabmünchen ereignet. Ein 25 Jahre alter Autofahrer fuhr auf der Mindelheimer Straße stadtauswärts. Er übersah, dass ein vor ihm fahrendes Auto abbiegen wollte und abbremste. Es kam zum Aufprall. Der Unfallverursacher wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die Fahrerin des anderen Autos kam vorsorglich in die Klinik. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei insgesamt auf etwa 13.000 Euro. (AZ)