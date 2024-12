Unfall in Schwabmünchen: 88-jähriger Fahrer übersieht anderes Auto

Gekracht hat es in Schwabmünchen. Am Mittwoch kam es gegen 9.30 Uhr im Kreuzungsbereich der Kaufbeurer Straße und der Alpenstraße laut Polizei zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 88-jähriger Autofahrer wollte von der Siemensstraße kommend geradeaus die Kaufbeurer Straße überqueren, um auf der Alpenstraße weiterzufahren. Dabei übersah er ein von rechts kommendes vorfahrtsberechtigtes Auto. Es kam zur Kollision. Der vorfahrtsberechtigte Wagen wurde in die Alpenstraße gedrängt und touchierte dabei ein drittes Fahrzeug. Bei dem Unfall verletzte sich eine Frau leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Zwei der Fahrzeuge mussten aufgrund ihrer starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 21.000 Euro. (mjk)

