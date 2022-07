Unfall mit zwei verletzten Personen in Schwabmünchen

Bei einem Unfall in Schwabmünchen werden zwei Personen verletzt. Es müssen beide Autos abgeschleppt werden.

Zwei Personen sind bei einem Unfall in der Fellhornstraße in Schwabmünchen am Montag gegen 6.15 Uhr verletzt worden und mussten ins Krankenhaus nach Bobingen gebracht werden.

Zu dem Unfall kam es, weil ein 36 Jahre alter Autofahrer von der Fellhorn- nach links in die Giromagnystraße abbiegen wollte und dabei ein Auto übersah, das Vorfahrt gehabt hätte. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die beiden Unfallbeteiligten erlitten leichte Verletzungen und wurden vom Rettungsdienst in die Wertachklinik nach Bobingen gebracht. Die beiden Autos waren nicht mehr fahrtüchtig und mussten abgeschleppt werden. (AZ)