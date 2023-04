Unfall: Zwei Männer verletzt und 18.000 Euro Schaden

Ein 92-Jähriger hat in Schwabmünchen ein vorfahrtsberechtigtes Auto übersehen.

Zwei verletzte Männer und 18.000 Euro Sachschaden: Da ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Samstag, 22. April, gegen 11 Uhr an der Kreuzung Lechfelder-, Römer- und Gartenstraße in Schwabmünchen ereignet hat. Ein 92 Jahre alter Autofahrer wollte die Kreuzung von der Römerstraße stadteinwärts Richtung Gartenstraße überqueren und übersah ein von rechts kommendes Auto, das Vorfahrt gehabt hätte. Beide Autos krachten zusammen. Der Wagen des 60 Jahre alten Fahrers überschlug sich und kam am Zaun des benachbarten Grundstücks zu stehen.

Beide Männer wurden leicht verletzt und mussten im Rettungswagen behandelt werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. (cako)