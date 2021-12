Unfall: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Nach einem Frontalzusammenstoß sind am Sonntagabend zwei Personen lebensgefährlich verletzt worden.

Zwei Personen sind am Sonntagabend bei einem schweren Unfall auf der Verbindungsstraße zwischen Schwabmünchen und Großaitingen lebensgefährlich verletzt worden.

Unfallursache ist bislang ungeklärt

Ein 31-jähriger Autofahrer, der um 17.50 Uhr in Richtung Schwabmünchen unterwegs war, geriet auf der Höhe von Mittelstetten in einer leichten Rechtskurve aus bisher noch ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Auto zusammen. Dabei wurden der 31-Jährige sowie seine 29-jährige Beifahrerin lebensgefährlich verletzt. Ob die beiden mittlerweile außer Lebensgefahr sind, konnte die Polizei am Montagmittag noch nicht bestätigen.

Der Fahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Fahrzeugs erlitten leichte und mittelschwere Verletzungen. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 28.000 Euro. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter eingeschaltet.

Straße war drei Stunden lang gesperrt

Die Verbindungsstraße war am Sonntagabend über drei Stunden gesperrt. Zwanzig Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie vier BRK-Besatzungen mit Notarzt waren vor Ort.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, möchten sich bitte unter der Telefonnummer 08232/9606-0 bei der Polizei Schwabmünchen melden. (AZ)