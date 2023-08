Unfall zwischen Radfahrerin und Auto in Schwabmünchen

In Schwabmünchen kommt es am Freitagmorgen zu einem Unfall. Beteiligt sind eine Fahrradfahrerin und ein Auto.

Am Freitagmorgen ereignete sich ein Unfall in der Kurve zwischen Bahnhofsstraße und Landsberger Straße in Schwabmünchen. Eine Radfahrerin und ein Auto stießen zusammen. Vor Ort waren eine Streife und zwei Fahrzeuge des Rettungsdiensts. Die verletzte Radfahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. (AZ)