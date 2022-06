Unfallfahrer flüchten

Zwei Fälle von Unfallflucht gab es in Schwabmünchen.

Am Dienstag stießen gegen 15 Uhr in der Augsburger Straße im Bereich der Einfahrt des Parkplatzes des Supermarkts Norma ein Pkw-Fahrer und ein Fahrradfahrer zusammen. Der Autofahrer - möglicherweise handelte es sich bei seinem Fahrzeug um einen grauen Mercedes A-Klasse - entfernte sich vom Unfallort, ohne weitere Angaben zu machen. Der Fahrradfahrer wurde nicht verletzt. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von 300 Euro.

Ebenfalls am Dienstag wurde in der Zeit von 13 bis 16 Uhr in der Auenstraße ein schwarzer BMW X5 beschädigt. Das Fahrzeug stand dort vor dem Kindergarten. Als die Besitzerin zu ihrem Auto zurückkam, bemerkte sie, dass die linke hintere Fahrzeugseite angefahren worden war. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Hinweise in beiden Fällen nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)