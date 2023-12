Unfallfahrer flüchtet

In Schwabmünchen hat ein Unbekannter ein Auto angefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

In Schwabmünchen kam es am Dienstag (19. Dezember) im Zeitraum von 12.25 Uhr bis 13.10 Uhr in der Fuggerstraße zu einer Unfallflucht. Ein auf dem Rathausparkplatz geparkter Pkw der Marke Seat wurde laut Polizei von einem bislang unbekannten Fahrzeug im Bereich des hinteren rechten Kotflügels angefahren. Der dadurch entstandene Sachschaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)