Unfallfahrer flüchtet nach Parkrempler in Schwabmünchen

In Schwabmünchen gab es eine Unfallflucht auf dem Parkplatz einer Anwaltskanzlei. Die Polizei sucht Zeugen.

In Schwabmünchen hat sich am Montag in der Zeit von 12.15 Uhr bis 12.30 Uhr in der Fuggerstraße ein Unfallfahrer aus dem Staub gemacht, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein auf dem Parkplatz einer Anwaltskanzlei abgestellter Mercedes wurde im Heckbereich touchiert, wobei ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstand. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0.