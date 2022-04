Schwabmünchen

Unfallfahrer hinterlässt in Schwabmünchen Schaden von 500 Euro

In der Fuggerstraße in Schwabmünchen wurde am Dienstagvormittag ein Sprinter angefahren. Polizei sucht Zeugen.

Der linke Außenspiegel eines Mercedes Sprinter wurde am Dienstag zwischen 7.30 und 11.30 Uhr in der Fuggerstraße in Schwabmünchen beschädigt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 500 Euro. Polizei sucht nach Zeugen für Unfall in Schwabmünchen Der Verursacher kümmerte sich nicht um den Schaden. Zeugen sollen sich an die zuständige Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 wenden. Auch jede andere Polizeidienststelle nimmt Hinweise auf. (AZ)

