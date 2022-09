Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, hat sich in Schwabmünchen ein Unfallfahrer aus dem Staub gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwischen Freitag, 26. August, und Dienstag, 30. August, wurde laut Polizei im Blumenweg im Schwabmünchner Ortsteil Mittelstetten ein schwarzer Pkw der Marke Fiat beschädigt. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellt.

In dem Zeitraum streifte ein unbekanntes Fahrzeug den geparkten Pkw, der an der linken vorderen Seite einen Streifschaden und an der Motorhaube eine Delle davontrug. Der Schaden an dem Fiat beläuft sich auf 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0 entgegen. (AZ)