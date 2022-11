Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ein Unbekannter hat in Schwabmünchen ein Auto angefahren und sich dann nicht um den Schaden gekümmert.

Ein silberner Toyota wurde am Montag zwischen 7.50 Uhr und 14.30 Uhr auf dem Parkplatz der BayWa Bau- & Gartenmärkte in der Lilienthalstraße 3 in Schwabmünchen beschädigt. Dies berichtet die Polizei. Der Unfallfahrer verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Das Auto war ordnungsgemäß in einer Parklücke abgestellt, als ein unbekanntes Fahrzeug die vordere rechte Stoßstange beschädigte. Der Schaden beläuft sich auf etwa 800 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)