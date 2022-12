Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ohne sich um den Schaden zu kümmern hat sich in Schwabmünchen ein Unbekannter aus dem Staub gemacht.

In Schwabmünchen hat laut Polizeibericht ein Unbekannter am Mittwoch zwischen 10 und 10.30 Uhr in der Falkensteinstraße einen grauen Opel Astra beschädigt. Das Fahrzeug stand auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes, als ein anders Auto gegen den hinteren rechten Radkasten fuhr. An dem Opel entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet unter der Telefonnummer 08232/96060 um Hinweise. (pol)