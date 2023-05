Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ein Autofahrer, der bei einem anderen Fahrzeug den Außenspiegel beschädigt hat, ist verschwunden, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Wie die Polizei mitteilt, wurde am Mittwoch in der Zeit von 5.45 Uhr bis 7.10 Uhr an einem in der Weidenhartstraße (auf Höhe der 90er Hausnummern) geparkten Pkw der Marke Ford der linke Außenspiegel abgefahren, wodurch ein Sachschaden von rund 1000 Euro entstand. Anhand der Spurenlage am Unfallort kann davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem Fahrzeug um einen schwarzen BMW gehandelt hat. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet daher um Hinweise auf einen schwarzen BMW mit beschädigtem Außenspiegel unter der Tel. 08232/9606-0. (AZ)