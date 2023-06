Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Zwei Fahrzeuge kollidierten in Schwabmünchen. Ein Fahrer verschwand, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Fahrer eines roten Renault Clio war am Sonntag um 13.53 Uhr auf der Verbindungsstraße A16 von Leuthau in Richtung Schwabmünchen unterwegs. Kurz nach dem Leuthauer Berg kam ihm laut Polizeibericht ein Pkw auf seiner Fahrspur entgegen, der gerade ein anderes Fahrzeug überholte und nicht mehr rechtzeitig einscherte. Dadurch berührten sich die Außenspiegel beider Fahrzeuge.

An dem Renault Clio entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500 Euro. Der entgegenkommende Fahrzeugführer fuhr, ohne seiner Pflicht als Unfallbeteiligter nachzukommen, in Richtung Leuthau davon. Bei dem Fahrzeug des Unfallflüchtigen soll es sich um einen silbernen Ford, möglicherweise das Modell Fiesta oder B-Max, gehandelt haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)