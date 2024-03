Unfallfahrer macht sich aus dem Staub

Ohne sich um den Schaden zu kümmern hat sich ein Unbekannter in Schwabmünchen aus dem Staub gemacht.

In Schwabmünchen gab es am Montag (11. März) kam es in der Zeit von 09.20 Uhr bis 09.40 Uhr in der Falkensteinstraße eine Unfallflucht. Ein auf dem Parkplatz eines Supermarkts abgestellter Pkw der Marke Mercedes wurde im Frontbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1.800 Euro entstanden ist. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)