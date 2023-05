Unfallflucht auf Parkplatz in Schwabmünchen: Polizei sucht Zeugen

Einen Schaden von rund 200 Euro hinterließ ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Gartenstraße in Schwabmünchen. Es gibt einen Verdacht.

Ein schwarzer Mercedes Vito wurde am Donnerstag zwischen 11.05 und 11.30 Uhr an der hinteren Stoßstange beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Schwabmünchner Gartenstraße. Laut der Fahrerin des Vito könnte es sich beim Unfallverursacher um einem dunkelgrauen oder silberfarbenen Wagen mit Schrägheck handeln. Die Fahrerin dieses Autos soll auffällig dicht an dem Mercedes rangiert haben und verließ den Parkplatz im Anschluss in Richtung Norden.

Der Sachschaden am Vito beträgt rund 200 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise geben können, sollen sich bei der Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 melden. (AZ)