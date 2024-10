Unfallflucht: Auto in Schwabmünchen beschädigt

Ein parkendes Auto in der Holzheystraße in Schwabmünchen ist am Samstag, 12. Oktober 2024, zwischen 14 und 20 Uhr beschädigt worden. Das Auto war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellt. Der Unfallverursacher fuhr nach dem Zusammenstoß einfach weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Daten zu hinterlassen, wie die Polizei meldete. Hinweise auf das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrer gibt es bisher nicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Mithilfe. Wer etwas gesehen hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (AZ)

Unfallflucht Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis