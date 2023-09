Unfallflucht in Schwabmünchen

In Schwabmünchen hat ein Unbekannter einen abgestellten Mercedes angefahren. Die Polizei sucht jetzt den Unfallflüchtigen und bittet um Hinweise.

In der Ferdinand-Wagner-Straße wurde am Dienstag in der Zeit von 9.35 Uhr bis 10 Uhr ein geparktes Auto angefahren. Der Mercedes war auf Höhe der 10er-Hausnummern ordnungsgemäß abgestellt. Es entstand vorne links an der Stoßstange ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Die Polizei Schwabmünchen bittet um Hinweise auf den flüchtigen Unfallverursacher unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)