Unfallflucht nach Zeugenhinweis geklärt

Eine Unfallflucht in Schwabmünchen konnte mithilfe eines aufmerksamen Zeugens geklärt werden.

Wie die Polizei berichtet war am Freitag gegen 11.45 Uhr ein 87-jähriger Mann aus Obermeitingen in Schwabmünchen beim Ausparken gegen das Auto einer 63-jährigen Schwabmünchnerin gefahren. Er fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Ein Zeuge hatte den Unfall beobachtet und sich das Kennzeichen notiert, was zur Ermittlung des Unfallverursachers führte. (AZ)