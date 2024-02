Unfallflucht: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Auf einem Schwabmünchner Parkplatz wurde ein Auto angefahren. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Auf dem Parkplatz eines Getränkemarkts in der Siemensstraße in Schwabmünchen wurde am Montag ein Ford angefahren. Laut Polizei entstand in der Zeit von 9.50 bis 11 Uhr auf der linken Fahrzeugseite ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)