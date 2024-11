Unfallflucht: Polizei sucht nach Zeugen

Am Freitagnachmittag stellte eine Frau ihr Auto am rechten Fahrbahnrand der Vogteistraße in Schwabmünchen ab und bemerkte am darauffolgenden Tag einen frischen Unfallschaden an der Front des Wagens. Die Höhe beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)