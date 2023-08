Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

In der Kaufbeurer Straße in Schwabmünchen wurde ein SUV angefahren. Der Schaden ist hoch.

Einen Schaden von rund 4000 Euro hinterließ ein Unbekannter am Mittwoch in der Kaufbeurer Straße auf Höhe der ehemaligen Metzgerei Lutz in Schwabmünchen.

Der Unbekannte hatte zwischen 10 und 16 Uhr einen am Fahrbahnrand geparkten Range Rover angefahren. Dadurch entstand am hinteren linken Radkasten ein Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)