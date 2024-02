Unfallflucht: Polizei sucht Zeugen

In Schwabmünchen hat ein Unbekannter ein Auto angefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei sucht Zeugen.

In Schwabmünchen passierte am Mittwoch (14. Februar) zwischen 10 Uhr und 11.45 Uhr, ein Unfall. In der Mindelheimer Straße wurde ein Audi, der dort geparkt war, von einem anderen Fahrzeug angefahren. Durch den Zusammenstoß bekam der Audi vorne einen Schaden, der auf etwa 8.000 Euro geschätzt wird.

Es sieht so aus, als könnte ein silberner Ford, der in der Nähe des Audi geparkt war, der Übeltäter sein. Wenn das stimmt, dann müsste der Ford hinten auch beschädigt sein. Die Polizei in Schwabmünchen hat die Ermittlungen schon aufgenommen und ist jetzt auf der Suche nach Hinweisen. Wer etwas gesehen hat oder Informationen zu dem Vorfall beitragen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 08232/9606-0 zu melden. (AZ)