Unfallflucht: Unbekannter beschädigt Kleintransporter

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich in Schwabmünchen ereignet hat.

Auf dem Parkplatz am Eislaufplatz in der Jahnstraße in Schwabmünchen ist ein ein Kleintransporter angefahren worden. An dem Mercedes entstand auf der Beifahrerseite ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro, schäzt die Polizei. Der Verursacher ist unbekannt. Der Unfall ereignete sich in der Ferienzeit, zwischen 9. und 18. Februar. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen hat die Ermittlungen wegen dieser Unfallfluchtaufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)