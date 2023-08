Unfallflucht vor Schwabmünchner Supermarkt

In Schwabmünchen wurde am Mittwochmorgen vor dem Supermarkt ein Auto angefahren. Der Verursacher fuhr einfach davon. Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am Mittwoch wurde zwischen 9 und 9.15 Uhr auf dem Parkplatz vor dem Haupteingang eines Supermarktes in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen ein Auto beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug hat dabei den neuwertigen Opel Mokka offenbar touchiert. Es entstand beim Opel vorne rechts an der Stoßstange ein Schaden, der auf etwa 3000 Euro geschätzt wird. Der Unfallverursacher ist unerlaubt davongefahren, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet deswegen Zeugen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 08232/9606-0. (AZ)