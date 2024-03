Ungewöhnlicher Ladendiebstahl in Schwabmünchen

Eine Frau öffnet in einem Schwabmünchner Supermarkt eine Chipstüte und isst daraus. Doch dafür zahlen will sie nicht.

Mitarbeiter eines Supermarkts in der Falkensteinstraße in Schwabmünchen hatten am Donnerstagvormittag ein eher skurriles Erlebnis. Sie beobachteten eine 34-jährige Frau, die eine Chipstüte öffnete und munter daraus futterte. Anschließend legte sie die Tüte zurück ins Regal, ging zur Kasse und bezahlte nur die Waren im Einkaufskorb - aber nicht die offene Chipstüte. Sie hätte nur wenige Euro gekostet. Jetzt bekommt die Frau eine Anzeige wegen Diebstahls. (AZ)