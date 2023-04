Unkonventionelle Ausstellung im Schwabmünchner Museum

Christoph Dittrich zeigt derzeit seine meist großflächigen Bilder im Museum in Schwabmünchen.

Eine wirklich unkonventionelle und virtuose Ausstellung ist derzeit in Museum und Galerie der Stadt Schwabmünchen (Mugs) zu sehen. Christoph Dittrich zeigt mit seinen meist großflächigen Bildern das Ergebnis seiner jüngsten Schaffensperiode, genannt Research.

Geboren wurde Dittrich 1971 in Ulm und studierte freie Malerei, war Meisterschüler und machte 2002 sein Diplom. Sein Können bewies er in einer ganzen Reihe von Ausstellungen, er hat mehrere Lehraufträge und seine Bilder hängen heute in mehreren Sammlungen. Sein Schaffen entwickelt sich mit jeder neuen Gemäldeserie fort und mit ihm der Künstler selbst. Die neueste Serie, die derzeit noch bis Ende des Monats im Museum in Schwabmünchen zu sehen ist, heißt Research. Ins Deutsche könnte man den Grundgedanken dahinter mit erkunden, untersuchen, ermitteln oder nachforschen übersetzen.

Der Künstler dreht die Leinwände

„Ganz allgemein lässt sich sagen, dass sich Dittrich mit der Wechselwirkung von Farbe und Fläche sowie der Form im Raum beschäftigt. Von einer anfänglich eher an konkreten Formen orientierten Malerei entwickelte er über die Jahre hinweg Bildwerke, die sich mehr und mehr der Lesbarkeit entziehen“, betonte Dr. Doris Hafner bei der Vernissage. Die Betrachter sind aufgefordert, sich mit dem Werk zu beschäftigen. „Es geht um Farbe, Licht, Bewegung und Dimensionen. Die Gemälde entstehen nicht aus einem einzigen Standpunkt des Malers heraus, sondern im Verlauf des Entstehungsprozesses werden die Leinwände oftmals gedreht. Ein klares Oben und Unten lässt sich daher zum Teil nicht bestimmen“, so Hafner weiter.

Dem Werk gerecht zu werden, ist also nicht einfach. Auch die Titel der Werke helfen nicht wirklich weiter. Sie sind Kunst um der Kunst willen, dienen also dem Selbstzweck. Am besten nähert sich der Betrachter ihnen, indem er die Farben und Dimensionen auf sich wirken lässt - und sich seinen eigenen Reim darauf macht. Heißt: Der Ausstellungsbesucher hat extreme Spielräume und Interpretationsfreiheit.

Wann das Museum geöffnet ist

Die Ausstellung ist noch bis Sonntag, 30. April zu sehen. Die Öffnungszeiten sind mittwochs von 14 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr sowie von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.