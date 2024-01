Unter Drogeneinfluss und mit Handy am Steuer erwischt

Ein 22-Jähriger war am Mittwochabend in Schwabmünchen unter Drogeneinfluss mit dem Auto unterwegs. Aufmerksam wurden die Beamten, weil er sein Handy benutzte.

Am Mittwoch hielt eine Streife der Schwabmünchner Polizei Schwabmünchen gegen 17 Uhr einen 22-jährigen Autofahrer in der Augsburger Straße an, da er während der Fahrt sein Mobiltelefon benutzt hatte. Während der Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten zusätzlich drogentypische Ausfallerscheinungen bei dem Mann. Ein Drogenschnelltest verlief positiv, sodass eine Blutentnahme angeordnet wurde. Der 22-Jährige muss sich nun wegen der Nutzung des Mobiltelefons und wegen Drogen am Steuer verantworten. (AZ)