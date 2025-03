Stabile TSV-Abwehr fordert die Gäste aus Hessen

Die weibliche Bundesliga-B-Jugend des TSV Schwabmünchen musste sich in einem hart umkämpften Spiel in eigener Halle der HSG Bensheim/Auerbach mit 27:31 (14:13) geschlagen geben. Die HSG lief mit sage und schreibe vier Nationalspielerinnen auf. Vor allem im Spielverlauf sollte sich Nationaltorhüterin Marlene Wagner, die bereits Einsatzzeiten in der ersten Bundesliga der Damen hatte, als große Stütze ihres Teams herausstellen. Der Start und die gesamte erste Spielhälfte lief aus Schwabmünchner Sicht sehr positiv. Mit einer von Beginn an sehr stabilen Abwehrleistung schafften es die Schwabmünchnerinnen, die Gäste aus Hessen richtig zu fordern und vor allem immer auf Schlagdistanz zu halten. Keines der Teams konnte sich in dieser Phase nennenswert absetzen. Alle Mannschaftsteile arbeiteten gut zusammen, und so entwickelte sich ein sehenswertes Duell mit vielen guten Aktionen und temporeichem Spiel. Kurz vor Ende der ersten Spielhälfte schaffte es Schwabmünchen durch Maresa Lochbrunner mit 14:13 vorzulegen und so ging es dann in die Kabinen.

Nationaltorhüterin Marlene Wagner zeigt ihre Klasse

Auch nach der Halbzeit ging es ausgeglichen weiter und die Zuschauer bekamen ein gutes Bundesliga-Spiel geboten. Tor um Tor legte eine Mannschaft vor und die andere direkt nach. Schwabmünchen kam immer wieder über den Kreis zum Torerfolg, sodass sich die beiden Kreisspielerinnen Emilia Michael und Antonia Günzel mit insgesamt acht Treffern in die Torschützenliste eintragen konnten. In der 48. Spielminute glich Elsa Wonnenberg dann das letzte Mal durch einen Sieben-Meter-Treffer zum 22:22 aus. In den folgenden sechs Minuten verlor Schwabmünchen dann zwischenzeitlich den Faden, und es zeigte sich die Klasse von Nationaltorhüterin Marlene Wagner: stark gehaltene Bälle und präzise Konterpässe sorgten für einen 0:5-Lauf aus Schwabmünchener Sicht und damit für die Vorentscheidung. Die restliche Spielzeit konnte man dann wiederum ausgeglichen gestalten, aber näher als vier Tore kamen die Bayern nie mehr heran. Beim Stand von 27:31 beendeten die Schiedsrichter die Partie.

Termin Nächste Woche geht es mit einer weiten Auswärtsfahrt nach Hessen zum TSV Nieder-Olm.