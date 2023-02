Unfälle im Augsburger Land: Viele Blechschäden, Frau wird leicht verletzt

Zahlreiche Parkrempler, flüchtige Unfallverursacher und eine verletzte Frau: Das ist die Bilanz der Polizei im südlichen Landkreis Augsburg am Wochenende.

Eine 81 Jahre alte Frau ist bei einem Unfall am Samstag gegen 17.20 Uhr leicht verletzt worden. Sie war mit ihrem Kleinwagen auf der A16 von der Leuthau Richtung Schwabmünchen unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Wertachbrücke wurde sie von einem anderen Auto überholt. Dabei soll der Überholende zu früh wieder nach rechts eingeschert sein, berichtet die Polizei. Die Seniorin steuerte nach rechts, kam ins Schleudern und stürzte mit ihrem Fahrzeug eine tiefe Böschung hinab. An ihrem Fahrzeug entstand ein Schaden von etwa 1500 Euro. Der Fahrer des überholenden Fahrzeugs fuhr weiter, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Schaden wohl mit Anhängerkupplung verursacht

Besonders auffallend im Polizeibericht: Es gab zahlreiche beschädigte Autos, die Verursacher sind allesamt unbekannt. So wurde zum Beispiel zwischen Samstag- und Sonntagabend in der Vogteistraße auf Höhe der Hausnummer 5 ein weißer Toyota Auris angefahren. Dabei wurde das vordere Kennzeichen und die Stoßstange beschädigt. Der unbekannte Fahrer fuhr augenscheinlich rückwärts gegen den weißen Kleinwagen und verursachte den Sachschaden von etwa 500 Euro mit seiner Anhängerkupplung. Ein ganz ähnlicher Vorfall ereignetet sich am Sonntagnachmittag in der Schwabmünchner Pflegamtstraße, gegenüber der Hausnummer 3. Ein geparkter, dunkler Mercedes ist dort angefahren worden. Es entstand ein Schaden in Höhe von circa 2000 Euro an der vorderen Stoßstange.

Polizei sucht Zeugen

Ein weißer Opel Vivaro ist gleich an mehreren Stellen beschädigt worden. Er stand zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag in der Richthofenstraße in Untermeitingen. Vom verursachenden Auto ließ sich ein grüner Farbabrieb erkennen, so die Polizei. Der Schaden am Vivaro wird auf 4000 Euro geschätzt.

In allen Fällen sucht die Polizei Personen, die etwas beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können. Zu erreichen ist die Polizeiinspektion Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)