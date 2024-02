Unfallflucht: 2500 Euro Schaden auf Parkplätzen

Die Polizei sucht nach Hinweisen: In Schwabmünchen und in Untermeitingen wurden Autos auf Parkplätzen angefahren.

Bereits am Freitag wurde im Zeitraum von 13.15 bis 13.30 Uhr ein Opel auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts in der Gottlieb-Daimler-Straße in Schwabmünchen angefahren. Dadurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro an der hinteren Stoßstange. Ebenfalls am Freitag kam es auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Lechfelder Straße in Untermeitingen zu einer Unfallflucht. In der Zeit von 13.15 bis 13.45 Uhr wurde ein dort Toyota hinten rechts angefahren, wodurch ein Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro entstanden ist

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen bittet um Hinweise auf die flüchtigen Unfallverursacher unter der Telefonnummer 08232/9606-0. (AZ)