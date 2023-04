Untersuchung in Schwabmünchen soll zeigen: Wer parkt wann und warum?

Ende April findet in der Schwabmünchner Innenstadt eine Parkraumuntersuchung statt. Autofahrer werden dann auch Postkarten hinter ihren Scheibenwischern finden.

Die Stadt Schwabmünchen hat im Jahr 2021 ein neues integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept beschlossen. In diesem Zusammenhang wurde auch eine Online-Beteiligung durchgeführt, bei der die Bürgerinnen und Bürger die für sie relevanten Themen benennen konnten. Der Parkraumbedarf und Probleme mit parkenden Fahrzeugen in der Innenstadt waren dabei von großer Wichtigkeit.

Daher führt die Stadt am 27. und 28. April 2023 eine detaillierte Erhebung des Parkraumbedarfs in der Innenstadt sowie im Umfeld des Bahnhofs durch. Hierzu werden durch Mitarbeitende des Ingenieurbüros Schlothauer & Wauer aus Augsburg an diesen beiden Tagen alle parkenden Autos stündlich erfasst.

Parkende in Schwabmünchen bekommen Postkarten in den Scheibenwischer

Zusätzlich werden Postkarten in die Scheibenwischer gesteckt, mit denen weitere Fragen wie die Herkunft der Parkenden, der Zweck und die Dauer des Parkvorgangs erhoben werden sollen. Die Beantwortung kann entweder durch Einwurf in den Briefkasten des Rathauses sowie – nach Frankierung – in jeden Postkasten erfolgen oder aber per aufgedrucktem QR-Code online durchgeführt werden. An den größeren Parkplatzanlagen werden zudem Einwurfkästen bereitgestellt. (AZ)