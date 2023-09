Unterwegs mit Schlittenhunden: Ein Vergnügen ganz ohne Schnee

Von Jana Korczikowski - vor 22 Min.

Nico Radant aus Schwabmünchen bietet ein Erlebnis, das einzigartig ist im Landkreis Augsburg: eine Tour mit Schlittenhunden.

Es ist ein wunderschöner früher Herbstmorgen in Schwabmünchen: Der Tau liegt noch auf den Gräsern, die Sonne entwickelt allmählich ihre Kraft, ihre Strahlen bieten ein wunderschönes Farbspiel. Trotzdem ist es noch frisch. Und das ist auch gut so, sagt Nico Radant. Er betreibt in Schwabmünchen eine Veranstaltungsagentur der besonderen Art. Nico Radant und seine Lebensgefährtin Sarah Ziegler bieten Schlittenhundesporterlebnisse an: von der einfachen Fahrt bis zum romantischen Abend inklusive Verpflegungspaket. Zehn Hunde leben bei dem Paar.

"Unsere Schlittenhunde sind alle Arbeitshunde", sagt Nico Radant. "Sie wollen beschäftigt werden, weil die Rassen so gezüchtet wurden." Dabei handelt es sich um Hounds, die europäischen Schlittenhunde mit kurzem Fell, eine Mischung aus Jagd- und Wildhund, sind Sprinter. Alaskan Huskys sind Mittelstreckenläufer und Siberian Huskys Langstreckenläufer. Gerade die brauchten es sehr kalt, sie fühlten sich unter null Grad am wohlsten, über 15 Grad werde es für sie anstrengend, erklärt Radant. Deswegen sind die Hunde in der Sommerpause weniger unterwegs.

