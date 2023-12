Schwabmünchen

17:45 Uhr

Uta Zeuner fühlt sich nicht wie eine Rentnerin

Plus Uta Zeuner könnte schon im Ruhestand sein, doch sie will ihren Beruf in der Hospizgruppe nicht aufgeben. Die Arbeit bereichert sie. Also macht sie weiter.

Von Sarah Rosa Gratza

Für viele mag die Rente etwas sein, worauf sie sich lange vorher freuen. Endlich nicht mehr arbeiten und die freie Zeit genießen. Bei Uta Zeuner war das ganz anders. Sie hat Anfang November ihre Regelrente erreicht, aber wäre sie daran nicht erinnert worden, hätte sie es vermutlich vergessen. „Ich fühle mich noch gar nicht als Rentnerin“, sagt die 66-Jährige. Das liege an ihrer erfüllenden und bereichernden Arbeit. Sie ist leitende Koordinatorin bei der ambulanten Hospizgruppe St. Elisabeth in Schwabmünchen.

Im Gegensatz zu stationären Hospizen kommen in der ambulanten Variante die Hospizhelfer zu den todkranken Patienten. Sie besuchen diese zum Beispiel zu Hause oder im Krankenhaus. „Wir erklären den Weg des Sterbens und gehen diesen mit den Patienten und Angehörigen“, beschreibt Zeuner ihre Aufgabe. Es gehe viel um Zuhören. Die Helfer seien Ansprechpartner, die beraten und unterstützen. „Lebensbegleiter am Ende desselben“, fasst sie es zusammen. Für Zeuner ist diese Tätigkeit das Geschenk ihres Lebens. Und dieses Geschenk will sie nicht wieder hergeben. Deswegen kommt sie trotz Rente noch immer jeden Tag ins Büro.

