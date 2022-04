Vandalismus: Fenster eingeschlagen und Geländer herausgerissen

In Schwabmünchen waren vermutlich mehrere Jugendliche am Werk. Sie beschädigten ein Haus und eine Gedenkstätte.

Im Amselweg in Schwabmünchen haben vermutlich Jugendliche am vergangenen Freitagabend die Fensterscheibe eines Hauses mit einem Holzstück eingeworfen. Zudem wurde bei der nahegelegenen Gedenkstätte an der Giromagnystraße ein Holzgeländer herausgerissen und in das Waldstück geworfen. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 600 Euro.

Jugendliche haben dort gefeiert und Müll hinterlassen

Die Polizei berichtet, dass im Tatzeitraum Jugendliche, drei Buben und zwei Mädchen, beobachtet worden sind, die dort im Freien lautstark feierten und Müll hinterließen. Von den drei Jungs, im Alter von etwa 16 bis 17 Jahren, war einer sehr groß und kräftig und hatte einen dunklen Wuschelkopf. Ein anderer hingegen war klein und schmächtig. Die beiden Mädchen sind etwa 15 bis 16 Jahre alt. Die Polizei bittet Personen, die etwas beobachtet haben, um Hinweise unter der Telefonnummer 08232/96060. (AZ)