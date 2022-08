Vereine beim Singoldsand: "Der Zusammenhalt macht das Festival aus"

Plus Für das Singoldsand-Festival stehen die Schwabmünchner Vereine jedes Jahr zusammen. Heuer haben sich die Helfer besonders kreative Aktionen überlegt.

"Es waren zwar anstrengende Tage, aber es hat auch mega viel Spaß gemacht", sagt Stefan Ritschel, stellvertretender Vorsitzender des TSV Schwabmünchen. Gemeinsam mit etwa 50 bis 60 Helfern der Volleyballabteilung hat er einen von dutzend Verkaufsständen auf dem Singoldsand-Festival bewirtet. Für die Schwabmünchner Vereine ist die dreitägige Veranstaltung eine der wichtigsten Einnahmequellen für die Jugendarbeit. Auch heuer sind einige Helfer bei der Gestaltung der Stände besonders kreativ geworden - von einem Pausen-DJ bis hin zu einem umgebauten Feuerwehrauto.