Verkehrsunfall in Schwabmünchen führt zu drei Verletzten und hohem Sachschaden

Ein Verkehrsunfall in Schwabmünchen, bei dem zwei Autos kollidierten, hat sich an der Einmündung Paintenweg/Westentlastungsstraße am Freitagvormittag ereignet. Eine 36-Jährige habe die Vorfahrt eines 68-Jährigen missachtet, so die Polizei. Bei dem Unfall wurden drei Personen leicht verletzt. Vor Ort war ein Rettungshubschrauber mit einem Notarzt im Einsatz. Die Verletzten wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird aktuell auf 25.000 Euro geschätzt, meldet die Polizei. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis