Verkehrsunfall: Mehr als vier Promille im Blut

Ein Auto kam auf Höhe des Umspannwerkes Schwabmünchen in der Krumbacher Straße in einer Kurve rechts von der Fahrbahn ab, wie die Polizei mitteilt. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, konnte aber selbständig das Fahrzeug verlassen. Fremde Personen kamen nicht zu Schaden. Der Unfall ereignete sich am Aschermittwoch gegen 19.15 Uhr. Das Auto kam auf einem angrenzenden Acker zum stehen, beschädigte davor aber zwei junge Bäume. Die Polizei schätzt den Schaden am Auto, was abgeschleppt werden musste, auf 20.000 Euro. Der Fahrer hatte zur Zeit der Unfallaufnahme mehr als vier Promille Alkohol im Blut, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

Auto Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Verkehrsunfall Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Fahrbahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis