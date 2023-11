Verlosung: Das Dschungelbuch kommt nach Schwabmünchen

Am 23. November sind die Affenbande und Shir Khan auf der Bühne der Stadthalle in einem Musical zu sehen. Die Redaktion verlost 2x2 Karten.

Seit 15 Jahren sind die Gruppen des Bochumer Theaters Liberi auf zahlreichen Bühnen zu sehen. Laut dem Unternehmen haben seit der Gründung weit über anderthalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Vorstellungen gesehen und gehört. In Schwabmünchen könnten am Donnerstag, 23. November, ab 16 Uhr ein paar weitere dazukommen. Dort gastiert in der Stadthalle als Teil der Jubiläumstour die Produktion "Dschungelbuch – das Musical".

Fans der Geschichte, in der Dschungeljunge Mogli lernt, was Zugehörigkeit und Geborgenheit bedeuten, können sich laut Liberi auf "eine moderne Eigeninszenierung des Kinderbuchklassikers von Rudyard Kipling" freuen.

Das Theater Liberi verspricht in Schwabmünchen Humor

Die Zuschauer erwarte eine kurzweilige und humorvolle Version der bekannten Geschichte mit farbenfrohen Kostümen. Musikalisch gehe die Reise von einer groovenden Affenbande über Shir Khan als König des Rock 'n' Roll hin zu einem funkigen Finale. Dazu verspricht das Theater rasante Choreografien. Der künstlerische Gesamtleiter Lars Arend sagt: „Unsere Idee war es immer, Kinder und Erwachsene gleichermaßen zu unterhalten.“ Dabei setze er auf Produktionen, die auf altbekannten Kinderbuchklassikerin basieren, aber nach eigenen Vorstellungen neu und modern inszeniert werden. "Egal ob Texte, Musik, Bühnenbild, Kostüme – alles wird von uns selbst konzipiert und umgesetzt."

Das Musical dauert zwei Stunden inklusive 20 Minuten Pause und ist geeignet für Zuschauer ab vier Jahren. Karten gibt es auf der Internetseite des Theaters Liberi oder bei ausgewählten Vorverkaufsstellen. Sie kosten, je nach Kategorie, zwischen 23 und 29 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen zwei Euro weniger. Gar nichts zahlen die Sieger unseres Gewinnspiels. Die Redaktion verlost zweimal zwei Karten zum Selbstausdrucken. Um im Lostopf zu landen, genügt eine E-Mail mit Name und Adresse an gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de (Betreff: Dschungelbuch). Einsendeschluss ist Montag, 20. November, 10 Uhr. Die Gewinner werden benachrichtigt.

