Schwabmünchen

14:31 Uhr

Verschönerungsverein plant Heimatfest im Schwabmünchner Luitpoldpark

Plus Der Verschönerungsverein Schwabmünchen hat auch in der Pandemie viel geschaffen. Die Planungen für die Feste laufen an und der Bürgermeister bringt gute Nachrichten.

Von Nadine Kruppe

Der Schwabmünchner Luitpoldpark wird immer beliebter. Das berichtete Heinz Schwarzenbacher gleich zu Beginn der Jahreshauptversammlung des Verschönerungsvereins. Kein Wunder, denn der Park wird dem Motto "Ein Park für alle" mehr als nur gerecht. "In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Aber wir sind uns auch der Aufgabe bewusst, den Park so zu gestalten, dass neben dem Vergnügen auch die Ruhe nicht zu kurz kommt", so der Vorsitzende. Aus diesem Grund wird es in absehbarer Zeit auch nichts Neues im Park geben.

