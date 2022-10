Versperrtes Mountainbike in Schwabmünchen gestohlen

Ein schwarzes Männer-Mountainbike im Wert von 300 Euro wurde in Schwabmünchen gestohlen.

In der Zeit zwischen Sonntag und Montag wurde in der Schwabmünchner Bahnhofstraße ein Mountainbike entwendet. Das schwarze Rad der Marke Insomnia im Wert von rund 300 Euro stand im Tatzeitraum versperrt an einem Fahrradständer.

Hinweise nimmt die Polizei Schwabmünchen unter der Telefonnummer 08232/9606-0 entgegen. (AZ)