Vierjähriger war plötzlich verschwunden

Ein Vierjähriger war beim Schwabmünchner Frühlingsfest verschwunden. Die Sache nahm einen glücklichen Ausgang.

Große Aufregung herrschte am Sonntag beim Schwabmünchner Frühlingsfest. Gegen 15.45 Uhr wandte sich eine völlig aufgelöste junge Mutter an die Sicherheitswachtstreife, dass ihr vierjähriger Sohn mit seinem Tretroller abhandengekommen sei. Die anwesenden vier Mitglieder der Schwabmünchner Sicherheitswacht schwärmten sogleich in verschiedene Richtungen aus. Relativ bald wurde der Junge am Schrannenplatz von der Sicherheitswacht entdeckt und im Anschluss den überglücklichen Eltern übergeben. (AZ)