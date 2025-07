Vive la France in Schwabmünchen

Nicht nur Schwabmünchen feierte das diesjährige Stadtfest, es wurde auch das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft Giromagny mit der Singoldstadt begangen. Und dieses Mal wurde die Begegnung miteinander gefeiert. Schwabmünchens erster Bürgermeister Lorenz Müller empfing die rund 30-köpfige Delegation am Freitag im Rathaus und betonte die herzliche Verbundenheit zwischen beiden Städten.

Die Städtepartnerschaft von Schwabmünchen und Giromagny geht auf eine Initiative von Adolf Steber und Gaston Moinat im Jahr 1961 zurück. Steber war Nahe Giromagny in Kriegsgefangenschaft, während der er viel über die deutsch-französischen Auseinandersetzungen erfahren hat. 1949 kehrte er nach Schwabmünchen zurück. Steber ist Gründungsvater, zwischen beiden Männern keimte schließlich die Idee einer Städtefreundschaft. Vier Jahre später, 1965, initiierte er den ersten Jugendaustausch mit Schwabmünchen, der Gegenbesuch fand ein Jahr später statt.

So entstand die Partnerschaft zwischen Schwabmünchen und Giromagny

Bis zur offiziellen Partnerschaft sollte es aber noch zehn Jahre dauern. 1975 schließlich unterzeichnete der damalige Bürgermeister Schwabmünchens, Adolf Lettenbauer, zusammen mit seinem Amtskollegen aus Giromagny, Jean Singer, die Städtepartnerschaft in der Jahnhalle.

1982 wurde dann der Verein „Freunde von Giromagny“ gegründet. Seit neun Jahren ist Luitgard Bernert, gebürtige Schwabmünchnerin, die Vorsitzende des Vereins. „Auch meine Eltern haben den Krieg erlebt und mein Vater hat sich ebenso wie Adolf Steber nach seiner Rückkehr im Heimkehrerverband engagiert. So bin ich in das Ganze hineingewachsen, so Bernert. Schon früh nahm sie regelmäßig an dem Jugendaustausch beider Städte teil. Ihre Liebe zu Frankreich und der französischen Sprache wurde ihr quasi in die Wiege gelegt.

Die Grundschullehrerin begann schon früh, ihren Schülern in Arbeitsgemeinschaften ihre Leidenschaft für die französische Sprache und Kultur zu vermitteln. Zunächst in Kaufbeuren und seit vielen Jahren an der Grundschule in Schwabmünchen. Viele Stunden ihrer Freizeit widmet sie seitdem dem Verein, der die französische Kultur auch auf den Festen in Schwabmünchen vorstellt. Die „Freunde von Giromagny“ wollen den Verein mit Leben erfüllen und die Freundschaften pflegen. Die Partnerschaft beider Städte soll weiterentwickelt und insbesondere der Jugendaustausch gefördert werden, das ist Bernert eine Herzensangelegenheit.

In diesem Jahr findet die Deutsch-französische Jugendbegegnung in der ersten Augustwoche statt. Für rund 24 Jugendliche der Partnervereine „Les amis de Schwabmünchen“ und der „Freunde von Giromagny“ geht es dann ins Drei-Länder-Eck nach Lörrach. Gelebte Freundschaft beider Städte.

Vorher wurde aber erst einmal das Jubiläum auf dem Stadtfest gefeiert. Am Freitagabend trafen sich die Gäste zusammen mit ihren Gastfamilien an der Langen Tafel im Stadtgarten feiern. Am Samstag gab es für die französischen Gäste eine Stadtrundfahrt mit anschließendem Mittagessen in der Almhütte des Luitpoldparks, bevor die Ausstellung „Deutsch-Französische Freundschaft in Karikaturen“ von Eva Port aus Giromagny im städtischen Museum auf dem Programm stand. Am Nachmittag empfing die Stadtmusikkapelle Schwabmünchen das 42-köpfige „Orchestre d`Harmonie de la Ville de Giromagny“ zur gemeinsamen Probe und einer zünftigen Brotzeit.

Großer Empfang in der Stadthalle

Ein großer öffentlicher Festakt mit den Bürgermeistern beider Städte zur 50-jährigen Partnerschaft fand in der Stadthalle am Sonntag statt. Auch der Europaabgeordnete Markus Ferber sowie die Vorsitzenden der Partnerschaftsvereine waren mit dabei.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen traten die französischen Gäste ihre Heimreise an.

„Lass uns einfach mal wieder rüberfahren“, sagt Luitgard Bernert mit einem Lächeln. Denn die Freundschaft ist gelebtes Miteinander. Und das bereits seit Jahrzehnten.

Icon Galerie 9 Bilder Gute Freunde aus Frankreich, leckeres Essen und viel Musik: Das Stadtfest in Schwabmünchen hat am Wochenende viele Besucher angelockt.