Volksbegehren: Grüne wollen Verbesserungen für Radfahrer

Durch ein Volksbegehren soll der Radverkehr in Bayern gefördert werden. Bürgerinnen und Bürger können sich in Schwabmünchen mit einer Unterschrift beteiligen.

25 Prozent Radverkehrsanteil bis 2030: Um dieses Ziel zu realisieren, sollen der Ausbau der Radinfrastruktur sowie Radschnellverbindungen gesetzlich geregelt werden. Das fordert das Bündnis Radentscheid Bayern. Es wurde ein Volksbegehren ins Leben gerufen, um in Bayern den fehlenden Rahmen für sinnvolle Radverkehrsförderung zu schaffen.

Für das Vorhaben sind bayernweit Unterschriften nötig. Ende Juli unterstützten auch die Grünen Schwabmünchen die Sammlung auf dem Bauernmarkt in der Jahnstraße.

Wer noch unterschreiben möchte, kann dies zu den Öffnungszeiten im Hofladen Pfänder in der Krumbacher Straße tun oder sich mit Heike Uhrig per E-Mail an heike@uhrig-online.de in Verbindung setzen. (AZ)