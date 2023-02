Schwabmünchen

Beruf Youtuber: So verdient "Huebi" aus Schwabmünchen sein Geld

Plus Tobias Hübenthal aus Schwabmünchen ist Youtuber von Beruf. Hunderttausende schauen seine Videos, er verdient damit gut. Und wo kommt das Geld her?

Von Norbert Staub

Das Mehrfamilienhaus in der Nähe des Schwabmünchner Krankenhauses wirkt unscheinbar - so wie viele Häuser in dieser Gegend. Hier hat Tobias Hübenthal sein Büro, und das ist alles andere, nur nicht unscheinbar: bunte Stofftiere und ein Skelett auf einem Sofa und auf der einen Seite mehrere Großbildschirme, Mischpulte, Kameras, die auf den Arbeitsplatz gerichtet sind, und eine professionelle Beleuchtungsanlage. Hier verdient der 25-Jährige seinen Lebensunterhalt. Tobias Hübenthal ist von Beruf Youtuber und produziert Videos, die Hunderttausende anschauen.

