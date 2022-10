Vom Biber bis zum bunten Abend: Das bewegt die Menschen in Schwabmünchen

Bei einer Bürgerversammlung wird klar, welche Sorgen die Bewohnerinnen und Bewohner plagen.

Die Schwabmünchner Bürgerinnen und Bürger mögen ihre 15.000-Einwohner-Stadt sehr und schätzen die Lebensqualität. Das hat nicht nur unser Heimat-Check gezeigt, sondern auch die aktuelle Bürgerversammlung am Mittwochabend in der Stadthalle. Nur etwa 50 Menschen haben teilgenommen, plus Vertreter der Wertachkliniken und der Polizei, die Mitglieder des Stadtrats und der Verwaltung. Die Wortmeldungen hielten sich in Grenzen, und die angesprochenen Probleme scheinen lösbar zu sein.

Krankenhausneubau Wertachklinik: Gutachten jetzt öffentlich

Viel Raum im Bericht des Bürgermeisters Lorenz Müller nahm zunächst der geplante Neubau der Wertachklinik im südlichen Landkreis ein. Müller gab bekannt, dass das Oberender-Gutachten nun für alle Interessierten auf der Internetseite der Wertachkliniken öffentlich einsehbar ist. Und er kündigte an, dass ein zweites Gutachten in Auftrag gegeben werde. Es soll klären, ob durch Anbau und Sanierung ein größeres Krankenhaus an einem der bisherigen Standorte, also Schwabmünchen oder Bobingen, überhaupt möglich und sinnvoll wäre. Diese Betrachtung sei auch nötig, um Fördergelder zu erhalten.

Hallenbad: Das Lehrschwimmbad am Schulzentrum im Breitweg befindet sich aktuell im Bau. Die geschätzten Baukosten haben sich aufgrund von Preissteigerungen auf etwa 18,3 Millionen Euro erhöht. An den Kosten beteiligt sich zum Großteil der Landkreis mit mehr als acht Millionen.

Drei Millionen tragen die Stadt Schwabmünchen und der Schulverband der Leonhard-Wagner-Mittelschule. Der Freistaat steuert Zuschüsse in Höhe von etwa fünf Millionen bei. Derzeit prüft die Stadt Alternativen zum bisherigen Energiekonzept des Bades, das ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk vorsieht. Möglicherweise kann Nah- oder Fernwärme genutzt werden.

Altes Rathaus: Nachdem die ersten Pläne zur Sanierung mit Glasanbau und großer Gastronomie aufgrund von Denkmalschutz-auflagen mit elf Millionen Euro viel zu teuer geworden waren, plant die Stadt aktuell um. In den neuen Plänen gibt es Räume für Vereine und einen Bürgersaal im Dach und einen Aufzug der vom direkt vom Erdgeschoss bis ins Dach führt. Dafür sind entgegen der alten Pläne keine Kellerräume und keine große Gastronomie mehr vorgesehen, zumal ja die Chocolaterie Müller nebenan im Frühjahr 2023 eröffnet.

Mit dem Landesamt für Denkmalschutz konnte man sich auf zudem auf einige Kompromisse einigen, die Geld sparen. Die Einsparungen sind nötig, um überhaupt Fördermittel zu erhalten. Hierfür sollten die Kosten bei maximal neun Millionen liegen. Wenn die Umplanung abgeschlossen ist, soll es bereits in die Ausschreibung der Gewerke gehen. Einen konkreten Zeitplan gab Müller aber nicht bekannt.

Erneuerbare Energien: Was das Thema erneuerbaren Energien betrifft, will Schwabmünchen geeignete Plätze für Windräder finden, da die 10-H-Abstandsregel bald fällt und auch die Höhenbegrenzung wegen des Flugplatzes angepasst wurde. Die Stadt möchte dafür eine Gesellschaft mit Landwirten, Bürgern und der Stadt gründen, anstatt Großinvestoren zu unterstützen. "Dann bleibt der Benefit bei uns", so Müller. Freiflächenphotovoltaik sieht Müller dagegen ungern auf dem Boden. "Wir sollten nicht die besten Äcker Bayerns damit zupflastern. Photovoltaik gehört aufs Dach."

Infrastruktur: Die Kläranlage muss für etwa zehn Millionen Euro saniert und vergrößert werden. Sie ist nicht mehr auf die aktuell hohen Einwohnerzahlen ausgelegt und in die Jahre gekommen. In Großteilen der Stadt sind Glasfaserkabel verlegt worden, sodass jeder, der möchte, einen schnellen Internetanschluss haben kann.

Finanzen: Nach aktuellem Stand übertreffen die Gewerbesteuereinnahmen den 9,5-Millionen-Ansatz. Mit zwölf bis 14 Millionen rechnet Kämmerer Bernhard Jauchmann. Der Einkommensteueranteil fällt dagegen unter anderem wegen steuerlicher Corona-Entlastungen der Arbeitnehmer um etwa 13 Prozent niedriger aus als im Vorjahr. In der Kreide steht Schwabmünchen kaum: Der Schuldenstand sei mit 2,6 Millionen Euro "wahnsinnig niedrig", sagte Müller. Das sind 170 Euro pro Schwabmünchner Einwohner. Zum Vergleich: Der Durchschnitt in Bayern liegt bei etwa 700 Euro pro Kopf. "Im laufenden Jahr werden wir voraussichtlich noch ganz gut über die Runden kommen. Aber sinkende Einnahmen und explodierende Energiekosten beschäftigen uns das nächste Jahr und voraussichtlich auch noch weitere Jahre", so Müller.

Kinderbetreuung: Die Stadt hat etwa zehn Millionen Euro in den Neubau des Kindergarten St. Anna in der Römerstraße und in die Erweiterung des Kindergartens Don Bosco in Schwabegg gesteckt. Die neuen Räume in Schwabegg sind bereits eröffnet. St. Anna mit sieben Gruppen wird voraussichtlich im Mai 2023 fertig.

Walter Bunz wollte wissen, ob die Stadt überhaupt geeignete Grundstücke hätte, sollte die Standortentscheidung eines kompletten Neubaus an anderer Stelle auf Schwabmünchen fallen. Müller stellte klar: "Wir wollen im südlichen Landkreis eine gute medizinische Versorgung. Wo der Standort sein wird, das bestimmen objektive Parameter, wie die Nähe zu Rettungswachen oder die Anbindung an den ÖPNV. Alle Kommunen sind bei diesem Thema in einer Wettbewerbssituation. Der Landkreis wird über einen Standort entschieden und einen Neubau finanzieren. Sollten aber alle objektiven Fakten in Schwabmünchen am besten passen, findet sich ganz sicher ein Grundstück. Wir werden unsere Pfründe einbringen, genauso wie Bobingen."

Josef Gegenfurtner bat darum, in Zukunft nicht nur immer die Nachteile der beiden Kliniken auszuzählen, sondern vor allem die Vorteile des Neubaus klar zu benennen. "Die müssen wir herausstellen und auch klären, ob es beispielsweise eine Geburtenstation geben wird." Dieser Punkt bleibt weiterhin unklar und wird vor allem damit zusammenhängen, ob ausreichend geeignetes Personal zur Verfügung stehen wird.

Verein fordert eine Fluchttreppe

Nach dem Bericht des Bürgermeisters meldeten sich die Anwesenden zu weiteren Themen zu Wort. Zuallererst Klaus Grubauer, der Vorsitzende des Mittelstetter Faschingsclubs (MFC). Rund 20 Mitglieder des MFC kamen mit zur Versammlung, denn den Verein plagt eine besondere Sorge: Die bunten Abende können künftig aus brandschutzrechtlichen Gründen nicht mehr in der alten Schule stattfinden. Eine Fluchttreppe fehlt.

In Mittelstetten soll zwar im Rahmen der Dorferneuerung perspektivisch ein Gemeinschaftshaus für Vereine entstehen, "aber das kann noch drei bis fünf Jahre dauern. So lange auf die Bunten Abende zu verzichten, ist ein Desaster für uns. Der Verein hat Existenzangst", so Grubauer. Er bat um eine Interimslösung, indem die Stadt eine Fluchttreppe am alten Gebäude anbringt. Bürgermeister Müller versprach, zusammen mit dem Bauamt zu prüfen, ob eine solche Treppe angebracht werden kann. Für die aktuelle Saison könnte eventuell die Stadthalle für die Auftritte der Mittelstetter eine Alternative sein.

Biber richtet großen Schaden an

Karl Knoll entzürnte sich wegen der vielen Biber in der Stadt, speziell im Afrawald und im Luitpoldpark. "Jeder versteckt sich hinter dem Artenschutzgesetz, aber wir opfern zu viele Bäume wegen der Biber", sagte er. Bürgermeister Müller stimmte ihm zu. Der Schaden, den der Biber anrichte, stehe in keinem Verhältnis mehr. "Wir versuchen etwas dagegen zu unternehmen, aber es wird sich wie bei den Krähen schwierig gestalten", so Müller.

Schnee auf der ganzen Straßen räumen

Jörg Wagner forderte von der Stadt eine bessere Zusammenarbeit mit der Gemeinde Graben beim Schneeräumen in der Holzheystraße nach der Unterführung Richtung Graben. Dort komme es oft vor, das nur bis zur Stadtgrenze geräumt ist und er die letzten 1,3 Kilometer sein Rad im Schnee schieben müsse, weil dort eigentlich die Lechfeldgemeinde fürs Räumen zuständig ist, die beiden Winterdienste den Schnee allerdings nur selten zur gleichen Zeit beiseiteschaffen. Müller versprach, sich mit Grabens Bürgermeister Andreas Scharf kurzzuschließen, um eine Lösung zu finden. So könnte beispielsweise der Schwabmünchner Räumdienst an einigen Tagen pro Woche die ganze Straße räumen, an den anderen der Gräbinger Bauhof.

Josef Gegenfurtner hinterfragte den Internetauftritt der Stadt: "Es passt nicht, wie sich die Stadt im Netz präsentiert. Ist da was geplant?" Diese Frage konnte Müller bejahen. Im Zuge des Ausbaus des Stadtmarketings soll auch der Internetauftritt der Stadt auf Vordermann gebracht werden.