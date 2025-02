Vom Kellner zum Bestseller-Autor

Er hat es geschafft: Mit über einer Million verkauften Exemplaren zählt Bernhard Aichner zu den erfolgreichsten deutschsprachigen Thrillerautoren. Am Freitag, 28. Februar, liest er in der Buchhandlung Schmid in Schwabmünchen.

Sein Lebensweg ist ungewöhnlich. Bernhard Aichner brach das Gymnasium in Lienz mit 17 Jahren ab und arbeitete danach in Innsbruck als Kellner und Fotolaborant. Während dieser Zeit begann er mit dem Schreiben, holte 1992 sein Abitur nach, studierte anschließend Germanistik und machte seine Leidenschaft zum Beruf: die Fotografie. Parallel dazu veröffentlichte er in Literaturzeitschriften und hielt erste Lesungen. Im Jahr 2000 eröffnete er ein Atelier für Fotografie und brachte seinen ersten Erzählband heraus, zwei Jahre später seinen ersten Roman. Danach begann die Karriere des Krimiautors. Mehrere seiner preisgekrönten Bücher wurden auch verfilmt und in 16 Sprachen übersetzt.

Plötzlich zerbricht alles

Im jüngsten Krimi geht es Yoko. So heißt die Frau, die nicht ahnte, zu welchen kriminellen Taten sie fähig ist. Yoko ist Ende zwanzig, als sie die Metzgerei, die sie von ihrem Vater geerbt hat, in eine kleine Manufaktur umwandelt. Mit Hingabe verpackt sie fortan das Glück in Kekse, anstatt Schweinehälften zu zerlegen. Sie ist verliebt, ihr Leben ist erfüllt von Leichtigkeit, doch von einem Moment zum anderen zerbricht alles. Als Yoko eine Kiste Glückskekse an ein chinesisches Restaurant ausliefert und versucht, einem kleinen Hund im Hinterhof zu helfen, wird sie für ihre Courage von dessen Peinigern bestraft. Der Hund stirbt. Und Yokos Albtraum beginnt. Noch ahnt sie nicht, mit wem sie es zu tun hat, wie viel Leid über sie hereinbrechen und mit welch ungeahnter Härte sie sich dafür rächen wird. Weil ihr alles genommen, was ihr lieb ist, schlägt Yoko erbarmungslos zurück.

Karten Die Lesung beginnt um 20 Uhr in der Buchhandlung Schmid. Karten gibt es dort oder im Internet.