Von Schwabmünchen nach Lwiw: Das brauchen die Menschen vor Ort

Plus Kym Reichart ist mit einem Transporter von Schwabmünchen nach Lwiw gefahren. Nun weiß sie, was die Menschen dort dringend brauchen. Seitdem folgen jede Woche weitere Fahrten.

"Die Bereitschaft für Hilfstransporte liegt wohl in meinen Genen", sagt Kym Reichart. Der Vater der Schwabmünchnerin war britischer Pilot der sogenannten Rosinenbomber der Berliner Luftbrücke. Rund 70 Jahre später sind nun auch Tausende Menschen in der Ukraine auf Hilfe aus dem Ausland angewiesen. Für Kym Reichart stand schnell fest: Sie möchte nicht nur aus der Ferne Geld spenden, sondern direkt vor Ort Unterstützung leisten.